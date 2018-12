In piazzale Don Baroni mercato prolungato fino alle 16 per i sabato 8, 15 e 22 dicembre

LUCCA – Un mercato prolungato fino alle 16 per i sabato 8, 15 e 22 dicembre. Così gli ambulanti di piazzale Don Baroni si preparano ad accogliere i clienti in occasione del tradizionale shopping natalizio.

<<Una occasione in più per far visita al nostro mercato oltre l’orario tradizionale – spiega Leonetto Pierotti, presidente Anva Confesercenti Lucca – e dare l’opportunità ai nostri clienti di avere più tempo per lo shopping. In questo modo vogliamo concretamente dare una mano agli ambulanti che ancora stanno accusando le conseguenze del trasferimento>>.

Mercato che domenica 9, in parte, si trasferirà in via Puccini a Sant’Anna per il tradizionale appuntamento di una intera giornata. <<Altro appuntamento ormai storico di Anva e Fiva – aggiunge Valentina Cesaretti, responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord – che vede una stretta collaborazione tra ambulanti e le attività a posto fisso del Centro commerciale naturale di Sant’Anna>>.