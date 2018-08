In pensione il dottor Raffaele Domenici, una vita con e per i bambini

LUCCA – Va in pensione dal 1° settembre 2018 Raffaele Domenici, direttore della Pediatria di Lucca e responsabile del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Numerose le attività che ha svolto ed i ruoli di responsabilità che ha ricoperto in questi anni per il Servizio Sanitario Nazionale.

Medico specialista in Clinica Pediatrica e Neuropsichiatria infantile, il dottor Domenici per 40 anni – seguendo la sua vocazione – si è preso cura di migliaia di bambini ed è diventato un volto amico per diverse generazioni di lucchesi e non solo.

Dopo la laurea conseguita a Pisa, infatti, è stato assunto dall’allora Azienda USL 2 di Lucca ed ha svolto la sua attività di medico pediatra prima al “Campo di Marte” e poi al “San Luca”.

Dal 1998 dirige l’unita operativa di Pediatria dell’ospedale di Lucca e al momento della nascita dell’Asl Toscana nord ovest, nel 2016, gli è stata affidata la responsabilità di tutto il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda, incarico che ha portato avanti con la consueta passione e competenza.

Al dottor Domenici, apprezzato nei suoi molti anni in sanità non solo per gli aspetti professionali ma anche per quelli umani, vanno il ringraziamento della Direzione Aziendale ed il saluto affettuoso di tutti i colleghi, oltre all’augurio di tanta serenità per gli anni a venire.