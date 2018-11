In pensione Daniele Rovai direttore della Veterinaria dell’ambito territoriale di Lucca

LUCCA – È’ in pensione da questo mese di novembre Daniele Rovai, direttore della strutturadi Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ambito territoriale di Lucca.

Rovai, 63 anni, dopo essersi laureato in Medicina Veterinaria nel 1980 all’Università di Pisa ed aver conseguito la specializzazione in Igiene degli alimenti di origine animale, dal 1981 al 1985 ha lavorato come veterinario convenzionato all’allora USL 5 della Media Valle del Serchio.

Dal 1985 è entrato in ruolo sempre nella USL 5 e poi nel 1992, a seguito di concorso, è passato alla USL 6 di Lucca come Veterinario coadiutore.

Dopo l’unificazione delle USL 4-5-6 nell’Azienda USL 2 di Lucca è stato nominato responsabile della Sezione Aggregata all’Igiene alimenti di Origine Animale della Zona Valle del Serchio e successivamente responsabile della struttura di Sanità Pubblica Veterinaria della Valle del Serchio. Nel frattempo, nel 1994 era stato anche nominato veterinario addetto ai sopralluoghi con potere prescrittivo negli stabilimenti riconosciuti e a capacità limitata della ASL 2 di Lucca.

Dal 2002 è poi diventato direttore della struttura di Igiene alimenti di Origine Animale, incarico che ha svolto fino alla fine del mese di ottobre 2018.

Al dottor Rovai – da parte della direzione aziendale e di tutti i colleghi – vanno il sincero ringraziamento per l’attività svolta in tutti questi anni, dimostrando in ogni circostanza grandi qualità umane e professionali, e gli auguri di tanta serenità per gli anni a venire.