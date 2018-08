In occasione della Notte Bianca Piazza San Michele diventa un grande spazio per i bambini

LUCCA – Ci sarà ampio spazio dedicato anche ai bambini nella Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 25 agosto in centro storico, a ulteriore conferma di come la manifestazione sia pensata per un pubblico di tutte le età e un occhio di riguardo per le famiglie. In piazza San Michele a partire dalle 18,30 troveranno spazio i “Giochi della tradizione”, 20 postazioni curate da “Dado d’oro aps” che permetteranno ai più piccoli (ma anche agli adulti) di scoprire (o riscoprire) vecchi giochi di un tempo ormai quasi scomparsi e di provarli, con la possibilità di spostarsi da una postazione all’altra.

Sempre in piazza San Michele, ma sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, ancora a partire dalle 18,30, ecco “Favole e fiabe”, animazione per bimbi a cura di “Incanto Party” sul tema di alcuni celebri personaggi del mondo delle favole, con possibilità per i bambini di interagire con loro. Per conoscere il programma integrale della manifestazione è possibile scaricare la brochure ufficiale sul sito www.confcommerciolums.it o sulla pagine Facebook “Confcommercio Lucca e Massa Carrara” e “Notti Bianche Lucca e Viareggio”.