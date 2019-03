In occasione della Festa della Toscana a Forte dei Marmi l’ospite-amico Simone Cristicchi

FORTE DEI MARMI – All’interno delle iniziative promosse per la Festa della Toscana 2018, Forte dei Marmi chiama l’ormai amico Simone Cristicchi; difatti il cantante torna nel comune dopo la sua ultima partecipazione come cantante Contrada il Ponte al Palio del Miccio Canterino, questa volta portando un monologo di letture e canzoni legate alla tradizione popolare toscana, intitolato “l’Ultimo Condannato” scritto in collaborazione con Matteo Pelliti. La performance dell’artista sarà accompagnata dalla chitarra dal maestro Riccardo Corso.

Questo spettacolo che sarà portato in scena l’8 aprile, alle 21.15 a Villa Bertelli, nel Giardino d’Inverno, richiama le origini della festa della Toscana: il 30 novembre del 1786 la nostra Regione adottò un nuovo codice penale – per volere del Granduca Leopoldo- in cui, per la prima volta al mondo, si decretava l’abolizione della pena di morte. La Festa della Toscana vuole ricordare quell’evento straordinario e affermare l’impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia, come elemento costitutivo dell’identità della Toscana.

Lo spettacolo, dunque, vedrà l’artista impegnato nell’interpretazione di un ruolo particolarmente importante.

“È veramente un onore e un piacere– sottolinea l’ Assessore alla Cultura Graziella Polacci – poter aver con noi nuovamente Simone Cristicchi. Data la stima e l’amicizia che ormai lega il nostro paese all’artista abbiamo atteso volentieri che ci indicasse una data libera nella sua fittissima agenda di impegni. Avremo modo di assistere ad uno spettacolo originale, toccante e intenso realizzato da Cristicchi, artista che si divide tra l’attività di cantautore attore e scrittore, sempre volgendo il suo impegno appassionato e sensibile nei confronti della società, della vita delle persone e dei grandi temi della storia del nostro paese”.

L’ingresso allo spettacolo è libero fino ad esaurimento posti.