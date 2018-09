In motorino sulla passerella pedonale: multato dalla Capitaneria di Porto

VIAREGGIO – Forse era di fretta ed ha pensato bene di accorciare le distanze, senza percorrere la viabilità ordinaria. Un uomo, R.M. residente a Pietrasanta, ha quindi attraversato con lo scooter la passerella pedonale L. Pacifici sul Canale Burlamacca, in prossimità della Passeggiata di Viareggio, transitando pericolosamente tra i pedoni increduli.

L’infrazione è stata rilevata dai militari della Guardia Costiera di Viareggio, anche grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza ormai posizionate in tutta l’area portuale. Per il trasgressore è scattata una multa da 110 euro per violazione dell’Ordinanza 8/2014 dell’Autorità Portuale Regionale.

Si ricorda che al fine di garantire l’incolumità dei tanti pedoni che attraversano quotidianamente la passerella, nonché per non arrecare danni agli arredi portuali, sulla passerella è consentito il solo transito pedonale, vigendo l’obbligo di condurre ogni veicolo a due ruote (ciclomotri, motocicili e velocipedi) solo ed esclusivamente a motore spento ed “a mano”, come peraltro segnalato dalla apposita cartellonistica.