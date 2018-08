In manette a Viareggio due ladri di biciclette

VIAREGGIO – Hanno provato ad aprire due bici con il cavalletto di una terza, ma non è andata loro molto bene, perché sono stati ‘beccati’ dalla polizia e sono finiti in manette.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri (24 agosto) in Darsena, a Viareggio: alla polizia è arrivata la segnalazione da parte di alcuni cittadini che avevano notato i due uomini aggirarsi in modo sospetto attorno alle biciclette. La polizia, che stava effettuando i normali controlli del territorio, non c’ha messo molto a individuarli e li ha seguiti, fino a quando, con una bici gialla a mano, si sono inoltrati nel parco Riserva, attraverso una strada sterrata.

Proprio quando stavano per forzare il lucchetto di una bici, sono stati fermati e identificati.

Nel corso del controllo, all’interno dello zaino che avevano con loro, sono state trovate due paia di pinze professionali, che gli agenti hanno posto sotto sequestro.

Dagli accertamenti effettuati, la polizia ha verificato che i 3 furti di bici erano stati consumati poco prima in stabilimenti balneari in Darsena. Praticamente una flagranza di reato che ha portato in carcere i due: si tratta di due uomini, uno di 37 e uno di 24 anni, di origini marocchine, ambedue pregiudicati per reati contro il patrimonio che, adesso, sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria.