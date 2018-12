In fase di completamento il primo censimento permanente della popolazione italiana

LUCCA – La Prefettura di Lucca, per aderire ad analogo invito dell’Ufficio Regionale per la Toscana dell’ISTAT, ricorda a tutti i cittadini appartenenti al campione di famiglie coinvolte nel primo Censimento Permanente della Popolazione Italiana nei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Porcari, S. Romano in Garfagnana, Viareggio, la prossimità della scadenza dei due termini (martedì 12 dicembre 2018 per la compilazione online autonoma e giovedì 20 dicembre 2018 per quella assistita tramite gli uffici comunali) per la compilazione del questionario ricevuto, come da allegato comunicato stampa dell’ISTAT stesso.

La partecipazione al Censimento è un obbligo di legge e quindi soggetto a sanzione in caso d’inadempienza.