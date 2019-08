In esercizio la nuova piazzola per i rifiuti riservata alle attività commerciali di piazza Matteotti a Querceta

SERAVEZZA – Ultime rifiniture per il nuovo punto di raccolta dei rifiuti riservato alle attività commerciali di piazza Matteotti e di via Aurelia, nel centro di Querceta. Una piazzola in cui sono riuniti i vari contenitori della raccolta differenziata, accessibile solo a titolari e dipendenti degli esercizi della zona e chiuso alla vista da una schermatura in lamiera zincata di colore verde che ben si adatta al contesto dell’area. La piazzola, già attiva, è dotata di una telecamera di sorveglianza che ne garantisce il corretto ed esclusivo utilizzo da parte degli aventi diritto. Entro breve tempo chiusura e apertura della barriera metallica saranno automatizzate con tessera magnetica in dotazione ai soli esercenti della zona. Nella piazzola è possibile conferire in maniera differenziata tutti i tipi di rifiuto ad eccezione di carta e cartone, per i quali resta attivo il servizio di raccolta porta a porta presso le singole attività.

«Si prevedeva inizialmente di realizzare un’isola ecologica a scomparsa, soluzione che sarebbe stata ideale, dato che siamo in pieno centro urbano – spiega l’assessore all’ambiente Dino Vené -, ma dato che per piazza Matteotti abbiamo progetti di revisione complessiva, di assetto urbanistico e di arredo urbano, abbiamo optato per una soluzione meno costosa e non definitiva, comunque di buon impatto estetico e utile allo scopo che ci eravamo prefissati: eliminare gli antiestetici e maleodoranti contenitori disseminati un po’ in tutta l’area presso una dozzina di diverse attività. Adesso in piazza Matteotti e nel tratto centrale dell’Aurelia non ci sono più bidoni a vista e anche la raccolta da parte di Ersu avviene in maniera più semplice e rapida».

L’intervento rientra nel programma messo a punto dall’assessorato all’ambiente per una migliore gestione della raccolta dei rifiuti e il decoro urbano in varie parti del territorio comunale. La prossima settimana partirà l’installazione dei nuovi cestini gettacarta in metallo nei centri urbani di Querceta, Ripa, Pozzi, Corvaia e Seravezza e lungo la pista ciclabile di va Federigi – una trentina –, mentre a settembre inizierà l’installazione di altri trenta nuovi contenitori in plastica riciclata “simil-legno” nei parchi pubblici.