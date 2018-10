In corso l’asfaltatura di via delle Piagge fra Monte San Quirico e Sant’Alessio

LUCCA – Intense settimane per i lavori stradali nel territorio comunale di Lucca, le buone condizioni meteo consentono di realizzare velocemente numerosi lavori di ripristino o rifacimento completo del manto stradale sia nel centro storico che nelle frazioni.

Sono in corso ed andranno avanti fino al 10 novembre i lavori di nuova asfaltatura per il tratto est di via delle Piagge fra monte San Quirico e Sant’Alessio dove vige un senso unico alternato e limite di velocità a 30km all’ora. Da lunedì 22 e fino a mercoledì 24 ottobre ripartiranno i lavori di rifacimento del manto stradale in Corso Garibaldi nel tratto fra via e piazza della Caserma con divieto di sosta dalle 7.30 fino alle ore 18 di tutti i tre giorni. Sempre lunedì 22 e fino a giovedì 25 ottobre a San Marco, dalle 8,30 alle 18, divieto di transito e sosta con rimozione nei tratti di via Teodorico Borgognoni interessati dai lavori di asfaltatura (fra via Bianchini e via Barbantini). Da mercoledì 24 a martedì 30 ottobre, dalle 8,30 alle 18, restringimento della carreggiata, senso unico alternato regolato da movieri, velocità limitata a 30 km all’ora e divieto di sosta con rimozione in via della SS. Annunziata nella frazione omonima per asfaltature.

Infine nel centro storico, dopo via Galli Tassi, i cantieri per il restauro del selciato in pietra si trasferiranno in via San Nicolao nella quale da martedì 23 a giovedì 25 sarà istituito divieto di transito e sosta. In questa occasione saranno modificati i percorsi del trasporto pubblico locale: la LAM Rossa transiterà sulla circonvallazione (viale Cavour, piazzale Ricasoli, viale Giusti, viale Pacini, viale Marconi, via Iacopo della Quercia); anche la LAM verde transiterà esternamente al centro storico (capolinea Stazione FS, viale Giusti, viale Pacini, viale Marconi,viale Marti, via Civitali).