In corso gli interventi sull’ingresso del Municipio di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Sono in corso gli interventi sull’ingresso del Municipio, primo accesso dei cittadini per entrare nel cuore della vita amministrativa del paese. Infatti in questi giorni sta avendo luogo da parte degli operai del Comune la ristrutturazione dei tre portoni della sede municipale: ultimato il portone centrale, a giorni si completeranno i lavori sul portone lato via Solferino e successivamente di quello lato via Risorgimento.

“Ringrazio le maestranze che si stanno impegnando nel progetto – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Enrico Ghiselli – per la grande capacità e professionalità con cui stanno portando a termine il loro compito. Il risultato positivo della ristrutturazione è un dato importante che dimostra le grandi risorse di cui il nostro Comune dispone e che ci rassicura sulla buona riuscita dei futuri lavori che l’Amministrazione deciderà di compiere”.