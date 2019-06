In biblioteca Marconi nasce la stanza della musica

VIAREGGIO – Alla biblioteca Marconi di Viareggio nasce una sezione musicale: grazie alla collaborazione con l’associazione Amici del Festival Pucciniano, è stata allestita una sala interamente dedicata alla musica.

Una vera e propria stanza di ascolto, che verrà predisposta con gli strumenti adeguati, e oltre 90 volumi dedicati per la consultazione. Fra tutti l’epistolario di Puccini, recentemente pubblicato, e i libretti del Maggio Fiorentino.

La sala della musica è stata inaugurata dall’assessore alla Cultura Sandra Mei e dalla presidente dell’Associazione Eva Fabbri, insieme ad altri membri direttivo.

«Il mio ringraziamento va agli Amici del Festival – commenta l’assessore Mei – sempre attivi e presenti nel divulgare la conoscenza della Musica, quella di Puccini in particolare. Una risorsa in più per quanti frequentano la nostra biblioteca e un motivo in più per frequentarla».

«L’allestimento della sala è solo all’inizio – continua l’assessore – metteremo a disposizione altri mezzi e altri volumi. A tutti auguro buon ascolto».