In arrivo interventi di miglioramento per il cinema-teatro Artè

CAPANNORI – In programma importanti interventi di miglioramento da parte dell’amministrazione comunale per il cinema-teatro Artè di via Carlo Piaggia a Capannori per rendere la struttura più funzionale, massimizzarne l’utilizzo e renderla ancora di più punto di riferimento culturale per la cittadinanza.

L’intervento più importante riguarda il tetto dell’edificio, attualmente in vetro.

Per consentire lo svolgimento di proiezioni, spettacoli teatrali, attività convegnistiche ed altre iniziative che utilizzano strumenti multimediali, durante tutto l’arco della giornata, sarà realizzata una copertura in lamiera coibentata sovrastante quella attuale che permetterà di oscurare permanentemente la sala ed anche di produrre un risparmio energetico.

“Questo intervento si inserisce nel costante percorso di adeguamento e miglioramento della struttura, perché possa svolgere appieno la sua vocazione di spazio privilegiato per il cinema e il teatro – spiega l’assessora alla cultura Silvia Amadei. –. Nello stesso tempo vogliamo massimizzare la fruizione della struttura accogliendo le crescenti richieste del suo utilizzo da parte di scuole, associazioni, bande, cori ed altre realtà del territorio per lo svolgimento di varie attività culturali anche di tipo convegnistico, non solo nelle ore serali, ma anche al mattino e nelle ore pomeridiane durante tutte le stagioni. In questo modo Artè diventerà ancora di più punto di riferimento culturale per tutta la comunità capannorese durante tutto l’anno” .

Oltre all’intervento che interesserà la copertura sono in programma anche lavori di miglioramento funzionale e di straordinaria manutenzione dell’edificio per un investimento complessivo di circa 100 mila euro. I lavori prenderanno il via entro l’inizio del nuovo anno.