Impresa 4.0: assessment guidati in azienda, al via la nuova iniziatica della Camera di Commercio di Lucca

LUCCA – Al via gli “assessment guidati”, una nuova iniziativa della Camera di commercio per affiancare le imprese nel processo di digitalizzazione. Un’equipe di specialisti, previo appuntamento, realizzerà interviste dirette alle imprese per verificare il livello di conoscenza delle nuove tecnologie 4.0 e orientarle per migliorare le proprie performances in campo digitale.

Le filiere interessate sono: nautica, lapideo, cartario, calzaturiero, turismo, commercio e servizi, strutture della ricettività alberghiera ed extraalberghiera, artigianato artistico, design/architettura/moda, audiovisivo, stampa e editoria, arti e spettacolo.

Le imprese saranno contattate dagli organismi che supporteranno la Camera di Commercio negli assessment: Consorzio Navigo, Cosmave, Promo Pa e Lucense.

L’assessment si sviluppa su 7 macroaree di indagine: Contabilità, finanza e processi decisionali, Tecnologie, Risorse umane, Acquisti, Logistica, – Realizzazione prodotti/erogazione servizi.

A seguito dell’indagine l’imprenditore avrà un quadro preciso dei punti di forza e di debolezza della sua azienda e potrà decidere su quali aspetti lavorare per potenziare la propria struttura, avvalendosi anche delle opportunità di finanziamento regionale e statale esistenti per sviluppare business grazie alle tecnologie 4.0.

L’attività di assistenza qualificata è gratuita per tutte le categorie di imprese (micro, piccole, medie).