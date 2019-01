Importante iniziativa tra Viareggio e Vecchiano con il gruppo “Acchiapparifiuti”

VIAREGGIO – <<Questa mattina, ho partecipato con il gruppo Acchiapparifiuti alla pulizia di un bosco a Vecchiano (Pisa) in località la bufalina. È davvero molto preoccupante ciò che è stato raccolto, insieme a un water e a materiale edile, c’era persino dell’amianto. È stato un lavoro duro e purtroppo la pioggia non ha agevolato la raccolta.

Mi ha molto addolorato costatare come dei luoghi così belli, a pochi passi dal mare di Viareggio, siano trattati come una discarica. Io sono originario della Terra dei Fuochi e la degenerazione che si è avuta in Campania è stata causata da un progressivo disinteresse delle amministrazioni pubbliche e da una sorta di rassegnazione da parte della popolazione che poco alla volta si è abituata a convivere con il degrado. In Versilia, e in tutta la Toscana, va subito interrotto questo processo e va tutelato, come più volte ho affermato nei mesi scorsi, maggiormente l’ambiente.

Oggi, ho constato con piacere che la maggior parte dei volontari era composta da immigrati che con grande determinazione hanno collaborato a questa lodevole iniziativa, sento di ringraziare l’organizzatore Sergio Giovannini. Ringrazio altresì il consigliere regionale Giacomo Giannarelli per avermi segnalato questo evento e il consigliere Gabriele Bianchi per essere intervenuto. La sensibilità verso l’ambiente dei nostri eletti in Toscana è davvero molto forte del resto una delle nostre stelle, forse quella che splende di più, è quella dell’ambiente. Noi, quest’anno lavoreremo a una legge su Rifiuti Zero che possa davvero contrastare la cultura malata dell’odierna società usa e getta nella quale ci troviamo.

Dobbiamo difendere la nostra Terra, in America latina la chiamano la Pachama cioè la “madre Terra” e noi dobbiamo rispettare la nostra mamma perché siamo noi che apparteniamo alla Terra e non la Terra che appartiene a noi>>.