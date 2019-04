Illuminazione: installati 20 nuovi punti luce al Pollino, potenziamento in arrivo anche in località Parigi, Vitoio e Capriglia

PIETRASANTA – Installati venti nuovi punti luce al Pollino-Traversagna. Entra nel vivo anche il piano pluriennale per il potenziamento dell’illuminazione pubblica. L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha dato il via al primo di una serie di interventi che toccheranno le frazioni in particolare, in questa prima fase, Pollino, Capriglia, Valdicastello, Vitoio e Borgo Biagi dando così risposte concrete alle richieste dei residenti. Saranno una cinquantina, entro l’estate, i punti luce accesi.

I venti nuovi punti luce – già presenti – sono stati installati in via Traversagna. Ed altri saranno installati nei prossimi giorni nella frazione del Pollino. “L’obiettivo della nostra amministrazione – spiega Francesca Bresciani, Assessore ai Lavori Pubblici – è investire ogni anno risorse importanti per migliorare l’illuminazione nelle strade e frazioni della nostra città. Un’illuminazione migliore significa più sicurezza privata e stradale. Questo genere di interventi correranno a fianco al piano di asfaltature. Proprio in queste ore sono al lavoro in via Cipro a Focette per rimuovere le radici e posizionare nuovo asfalto. Il piano di asfaltature è quasi pronto ed a breve lo presenteremo. Nel frattempo – conclude – andiamo avanti con gli interventi mirati per rimettere in sicurezza alcuni tratti delle nostre strade cittadine molto pericolosi a causa di avvallamenti e dossi naturali”.

Gli altri impianti saranno installati, come promesso, in via Fornace a Capriglia, a Vitoio, Borgo Biagi e Parigi a Valdicastello.