“Illumina il Natale”: a Seravezza il contest fotografico dedicato agli addobbi natalizi

SERAVEZZA – Un contest fotografico, promosso sui social, per premiare gli addobbi natalizi più belli. È la nuova divertente sfida lanciata dall’Assessorato alla Promozione e Valorizzazione del territorio. Una competizione decisamente luminosa e colorata.

Tutti i cittadini possono partecipare inviando dal 10 al 20 dicembre all’indirizzo di posta elettronica eventi.comune.seravezza@nullgmail.com le foto degli addobbi natalizi installati all’esterno delle loro case. Le foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Seravezza, in una gallery dedicata, e potranno essere votate tramite like fino al 31 dicembre 2018. Il concorso è riservato agli addobbi natalizi installati esternamente alle abitazioni che si trovano nel territorio del Comune di Seravezza. Ciascun partecipante potrà inviare fino a un massimo di tre foto, specificando nella mail il proprio nome e l’indirizzo (quest’ultimo non verrà indicato nella didascalia della foto pubblicata nella gallery). Le tre immagini che otterranno più like saranno premiate. I vincitori saranno proclamati entro il 6 gennaio.

«Che la competizione natalizia abbia inizio», annuncia l’assessore Giacomo Genovesi. «Ogni anno le abitazioni del nostro Comune ci regalano uno spettacolo ricco di addobbi e installazioni luminose. Pertanto, in occasione di queste festività, abbiamo pensato a questa divertente competizione per decretare, a colpi di like, le decorazioni natalizie più belle. Invito tutti i cittadini a inviare le loro foto e a partecipare al concorso. Sarà un altro modo piacevole per trascorrere insieme questo Natale».