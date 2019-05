Ilaria Giannecchini Quartet live al Barga Jazz Club

BARGA – L’associazione Culturale Barga Jazz Club, anche per questo venerdì, propone ai suoi soci un live di qualità con Ilaria Giannecchini Quartet.

Dalle 22, sul palco di Via del Pretorio, Ilaria Giannecchini alla voce, Andrea Garibaldi al pianoforte, Marco Galiero al basso e chitarra e Andrea Beninati alla batteria.

Un concerto all’insegna del jazz, un viaggio tra le musiche dei grandi compositori come Cole

Porter, Rodgers & Hart, Gershwin, Irvin Berlin, Jobim e tanti altri.

Ilaria Giannecchini nasce a Lucca il 1 marzo 1992 e si avvicina prestissimo al mondo della musica

frequentando sin dall’età di 5 anni il Coro delle Voci Bianche della Cappella Santa Cecilia di Lucca, con il quale partecipa all’allestimento di opere liriche in molti teatri italiani.

Nell’anno 2012 inizia lo studio della musica jazz frequentando i corsi di Alta Formazione tenuti dai maestri Valerio Silvestro e Marco Galiero presso la MAD School di Napoli e la Jam Music Academy di Lucca. Nel 2015 frequenta a Perugia la Berklee Summer School a Umbria Jazz dove ottiene il riconoscimento per Eccellenza Musicale. Nel 2016 completa il percorso di laurea conseguendo il “Bachelor of Arts” with Honors (First Class) in Music Performance, titolo rilasciato da University of Bedfordshire. Ha partecipato a workshop e masterclass di Roberta Gambarini, Tony Momrelle, Marcus Miller, Katie Leone, Fred Wesley, Eric B Turner, Marco Panascia, Robertinho Bastos, Neco Novellas, Michela Lombardi, Ugo Bongianni.

Dal 2018 è corista dell’orchestra White Orcs del Maestro Vincenzo Genovese, big band funk/ soul di fama nazionale che vanta collaborazioni con grandi artisti tra cui Tony Momrelle.

Ha partecipato a festival e rassegne tra cui Grey Cat Jazz Festival, Lucca Jazz Donna, Jazz Napoli, Francigena International Arts Festival, Fezzano in musica. Ha collaborato con Tony Momrelle, White Orcs, Marco Panascia, Vincenzo Genovese, Andrea Tofanelli, Dario Cecchini, Luca Signorini, Donald Renda, Ugo Bongianni, Marco Galiero, Andrea Garibaldi, Emiliano Barrella.

Andrea Garibaldi è un pianista nato a Camaiore (LU) nel 1983.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica-tecnologica all’Itis di Viareggio, si iscrive alla facoltà di Lettere all’università di Pisa, laureandosi con una tesi su Vasco Pratolini.

Inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni, ma abbandona gli studi classici per dedicarsi alla musica leggera e ai cantautori italiani.

Dai 13 anni inizia una serie di esperienze che lo porteranno ad imparare diversi strumenti da autodidatta: la batteria, il sax, la chitarra e la voce.

Intraprende lo studio del jazz sotto la guida di Riccardo Arrighini.

Segue diversi seminari con Barry Harris ed Enrico Pieranunzi.

Accompagna stabilmente alcune delle voci più importanti del panorama toscano come Michela Lombardi, Elisa Mini, Luciano Federighi ed Emiliano Loconsolo.

A livello jazzistico ha suonato tra gli altri con: Massimo Manzi, Riccardo Fioravanti, Fabrizio Bosso, Achille Succi, Nico Gori, Marco Panascìa, Dimitri Grechi Espinoza, Andrea Melani, Andrea

Fascetti, Vittorio Alinari, Nino Pellegrini.

Ha un trio a suo nome (con Fabio di Tanno e Vladimiro Carboni) con il quale pubblica 2 Ep,

l’album “Passaggio al bosco” (2015) e “La Frontiera” (2018, feat. Renzo Cristiano Telloli), entrambi usciti per Emme Record Label.

Marco Galiero si avvicina alla musica dedicandosi prima al piano poi al basso elettrico e infine alla chitarra. Studia con grandi maestri nazionali ed internazionali ed è attualmente docente di Alta

Formazione jazz & black music presso vari istituti musicali italiani.

Attualmente bassista nell’orchestra diretta dal maestro Peppe Vessicchio, collabora e registra dischi in ambiti musicali molto diversi tra loro passando dal jazz al rock , r&b, house music , blues,

funk, pop. Ha collaborato con artisti italiani ed internazionali di grande rilievo tra cui : Frank Gambale, Robben Ford, Mike Stern , Alain Caron, Guthrie Govan ,Paul Gilbert, Carl Verheyen ,

Andy Timmons , Michael Baker, Joel holmes, India , Rashmi Batt ,Melonie Daniels , Peppe Vessicchio , Dana Fuchs, Fabio Concato, Stefano di Battista, Stefano “cocco” Cantini ,Nour Eddine Fatty, Marco Panascia, Michela Lombardi, Max Ionata ; Nicola Angelucci , Valerio Silvestro, Loredana Lubrano, Riccardo Arrighini, Ugo Bongianni, ecc…

Attualmente collabora con markbass ed è endorser sansone strings.

Andrea Beninati è batterista e violoncellista.

Ha suonato con Stefano “Cocco” Cantini, Danilo Rea, Ares Tavolazzi, Mirko Guerrini, Giovanni Falzone, Dee Alexander, Ramberto Ciammarughi, Ben Van Gelder, Nico Gori, Piero Frassi,

Vincenzo Vasi, Michael Gassmann, Lilnley Hamilton e molti altri.

Teatri e Club importanti in cui ha suonato: Auditorium Parco della Musica (Roma), Blue Note (Milano), Teatro Puccini (Firenze), Teatro Bellini (Napoli), Arena Sferisterio (Macerata), Teatro delle Api (Porto Sant’Elpidio), Teatro dal Verme

(Milano) Teatro Romano di Fiesole, Teatro della Pergola (Firenze) etc…

Molti i festival importanti in cui ha suonato: Novara Jazz Festival, Concerto Primo Maggio 2013 (RAI 3), Musicultura, Estate Fiesolana, Salone Internazionale del Libro di Torino, Meraviglioso Modugno, Asti Festival, Festival Interferenze di Teramo etc…