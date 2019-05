Il Versilia Bike Festival ‘pedala’ con la Gran Fondo

LIDO DI CAMAIORE – Continua all’insegna della sinergia “a due ruote” il lavoro del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia. Dopo quella pubblico-privata, che ha portato all’installazione delle targhe chilometriche sulla ciclabile lungo costa fra Viareggio e Forte dei Marmi, l’ente presieduto da Roberta Palmerini ha affiancato gli organizzatori della 23ma Gran Fondo della Versilia per accompagnare l’ormai “classica” del pedale toscano con il Versilia Bike Festival, sabato 11 e domenica 12 maggio.

Sul Lungomare Europa a Lido di Camaiore, fra via Italica e piazza Castracani ma anche in zona pontile, i marchi più prestigiosi del settore esporranno le ultime novità del mercato a due ruote, dai kit di manutenzione “pronto uso” all’equipaggiamento più innovativo per gli agonisti, con la possibilità di testare bici da corsa e a pedalata assistita.

“Un evento nell’evento – spiega la presidente del Consorzio, Palmerini – per incoraggiare l’uso della bicicletta non solo come mezzo di trasporto green ma anche come strumento di turismo, per scoprire quei luoghi poco noti al grande pubblico ma di inestimabile bellezza e suggestione di cui anche il nostro territorio è ricchissimo, dalle colline al mare”.

Il villaggio espositivo, che conterà anche alcuni stand di enogastronomia e artigianato locale, sarà aperto sabato dalle 10 e domenica dalle 7,30, per offrire assistenza ai partecipanti della Gran Fondo che scatterà alle 18.