Il Trio Mirò in concerto al Lucca Chamber Music Festival

LUCCA – Mercoledì 12 Settembre alle ore 21.15 presso la chiesa di Sant’Andrea del centro storico, il Lucca Chamber Music Festival presenta un concerto del Trio Mirò formato da Carlo Alberto Valenti al violino, Claudio Valenti alla viola e Carlo Benvenuti al violoncello.

Il Trio Mirò, dopo l’esperienza delle Variazioni Goldberg di J.S. Bach nella versione per Trio d’archi ha voluto ripetere l’operazione con le più famose Ciaccone di G.F. Haendel, curando personalmente la trascrizione dall’originale per Clavicembalo. La versione che ne esce dona alla partitura un’ inedita varietà timbrica con la viola che diventa in questo caso, come nel trio classico successivo, struttura portante della serie di variazioni che sempre caratterizzano queste composizioni.

Si tratta di una prima esecuzione a livello mondiale di tali composizioni in questo organico.

Il Trio Mirò, formato dai tre musicisti lucchesi, nonché fondatori della manifestazione musicale in questione, è nato nel 1981. Acquisisce una notevole esperienza concertistica grazie alla collaborazione con validi complessi da camera in Italia e all’estero. L’ensemble si è perfezionato con alcuni dei più illustri maestri di musica da camera tra i quali P. Farulli, F. Rossi, P. Vernikov, C. Bogino e A. Libermann .

I tre musicisti indirizzano la loro attenzione prevalentemente al repertorio dei periodi classico e contemporaneo; interesse che li ha portati a compiere importanti prime esecuzioni e realizzare registrazioni per reti radiofoniche internazionali.

I biglietti saranno disponibili il 12 /09 sul luogo del concerto in prevendita dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle 17.00 alle 21.15 o prenotabili online su www.luccachambermusicfestival.org

L’intero progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca