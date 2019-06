Il “the last concert” di Ennio Morricone incanta Lucca (galleria fotografica): photo di Laura Casotti

LUCCA – Ha incantato la nostra città nel secondo appuntamento del Lucca Summer Festival Ennio Morricone, con quello che sembra essere stato l’ultimo concerto del maestro prima del ritiro dalle scene. Un palcoscenico importante in un contesto sicuramente singolare e suggestivo, uno spettacolo che ha raccolto i più grandi successi di questo Artista che per anni ha saputo emozionare il nostro Paese e non solo. Tante le sensazioni, diverse, che hanno ondeggiato tra la gioia più pura alla malinconia, alla consapevolezza di questo “the last concert”, come riportano i numerosi post sui social del pubblico sotto gli spalti.

Oltre ventimila persone, temperature attorno ai 40 gradi, ma anche tanti servizi di supporto e sicurezza. Un altro colpo portato a segno per la nostra città e per un festival che di anno in anno ci sta riservando grandi sorprese.