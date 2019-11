Il Teatro Danza di Camaiore apre la XV edizione dello Shakespeare Festival

CAMAIORE – Su il sipario a Camaiore su la XV edizione de lo Shakespeare Festival. Lunedì 18 novembre al teatro dell’Olivo va in scena Trash, una produzione IF Prana. Ispirato alla Tempesta di Shakespeare, Trash, vuole essere uno spettacolo provocatorio che ha come tema centrale il problema dell’inquinamento, ne amplifica gli effetti, porta lo spettatore in un futuro distopico dove la plastica prende vita, si insinua nei tessuti molecolari e modella la realtà facendo emergere, senza più limiti, gli aspetti peggiori della natura umana. Vestiti con cuffie per non sentire, occhiali per non vedere, giacche plastificate per non percepire, i personaggi rappresentano l’autistica società contemporanea, sorda agli ideali di bellezza, di integrazione ed etica. Non è un atteggiamento cosciente, è il risultato di un declino intellettuale.

William Shakespeare aveva scelto per la sua opera un’isola vergine, carica di magia e di spiriti. IF Prana invece ha ideato un’isola di spazzatura, dove la contaminazione della natura ha generato nuovi mostri. Prospero da utopista viene esiliato su quest’isola e divorato dalla plastica. Questo materiale gli conferisce non solo un aspetto mostruoso, ma gli modifica la voce e lo rende potente, capace di manipolare indisturbato gli altri ormai arresi e passivi. Tutta questa plastica diviene metafora dell’oscuro potere tanto bramato dagli uomini, invade lo spazio, ne diventa padrona, soffoca la bellezza, l’etica e la morale, divora tutto. Sul palco Silvia Bennet, Chiara Cinquini e Chiara Gistri, musica Luca e Andrea Serrapiglio, voce e drammaturgia Caterina Simonelli, costumi e scenografia Silvia Bennet. L’appuntamento con Trash è dunque lunedì 18 novembre alle 21.00 al teatro dell’Olivo di Camaiore.