Il Tau vince tre partite su quattro

ALTOPASCIO – Un fine settimana importante per le formazioni del Tau, che conquistano o confermano posizioni in classifica, tranne gli Allievi Elite, che perdono di misura contro lo Scandicci.

Seconda sconfitta di campionato per gli Allievi Elite amaranto che perdono per 1 a 0 fuori casa contro lo Scandicci. Una partita che si rivela equilibrata fin dalle prime battute, con il Tau che prova a rendersi pericoloso senza riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa, la formazione amaranto resta in 10, a seguito dell’espulsione di Fanani al 65′, che stende Mazzanti lanciato in area verso la porta. All’82’ è Bili Toponi a prendere una ribattuta e a trovare, da fuori area, il goal della domenica, infilando la palla all’incrocio dei pali.

Il Tau mantiene saldo il secondo posto, allungando però la distanza dalla Cattolica Virtus che si trova ora a sei punti.

Scandicci – Tau Calcio Altopascio: 1 – 0

SCANDICCI: Duradoni, Piochi, Bili Toponi, Moscardi, Francalanci, Masserini, Salmeri, Mina, Mazzanti, Gordini, Scudocrociato, Vannini, Marra, Duong, Baravelli, Margheri, Barletti, Mauro, Ferrmaca, Scarnicci.

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Filieri, Egger, Sauro, Tartarini, Amato, Magini L., Gaddini, Marconi, Perlongo, Gori, Margheri, Pini, Pratesi, Rombi, Menconi.

RETI: Bili Toponi.

Si confermano le grandi prestazioni degli Allievi B, che fanno poker contro il Gracciano, vincendo 4 a 1.

La partita viene dominata dai ragazzi del Tau sia nel primo che nel secondo tempo. Il primo goal arriva a firma Menconi su calcio di rigore: sempre lui raddoppia al 40′. Due minuti dopo l’inizio della ripresa è Lartini a segnare la terza rete. Al 10′ del secondo tempo il Gracciano accorcia le distanze con Macchi, che verrà poi espulso da lì a poco per proteste reiterate. Bachini concretizza il 4 a 1.

Gli Allievi B del Tau continuano a dominare la classifica, consolidando la distanza dalla Cattolica Virtus, che è seconda a tre punti. Prossimo sabato i ragazzi di mister Bozzi incontreranno in casa il Bibbiena.

Gracciano – Tau Calcio Altopascio: 1 – 4

GRACCIANO: Bianciardi, Mateev, Berardi, Macchi, Sherifi, Simeone, Hysenaj, Danna, Lorenzini, Conforti, Nasca, Bartalini P., Bartalini N., Bimaj, Cavallo, Coko.

TAU CALCIO: Marconi, Lentini, Pallanti, Marchetti, Amorusi, Lartini, Tragni, Bini, Menconi, D Andrea Pisani, Tavanti, Likaj, Iannello, Bachini, Selmi, Silvano, Coppola, Bellucci, Scannerini.

RETI: Menconi (2), Lartini, Macchi, Bachini.

È di nuovo vittoria per i Giovanissimi Elite amaranto autori di una grande partita e, soprattutto, di una grande provadi carattere contro il Navacchio Zambra: da essere sotto di due reti, infatti, il Tau è riuscito a ribaltare il risultato in extremis.

Nel primo tempo il Tau si mostra subito più forte non riuscendo però a insaccare in porta. Nella ripresa passa in vantaggio il Navacchio con Pellegrini e poi di nuovo il raddoppio su rigore (a causa di un fallo di mano di Ceccarelli) con Garofalo. Mancano 15 minuti alla fine e il Tau si butta in avanti: Bartolini vede Di Vita sulla sinistra, lo serve e il numero tre amaranto accorcia le distanze con un rasoterra sul primo palo. Spetta poi a Vitrani firmare il goal del pareggio. A pochi minuti dal termine il Tau è completamente riversare in area ospite: Rocco batte un calcio di punizione, trova Goretti a centro area che segna la rete della vittoria con un destro.

Dal primo posto in classifica, il Tau si prepara a incontrare la prossima settimana contro l’Olimpia Firenze.

Tau Calcio – Navacchio Zambra: 3 – 2

TAU CALCIO: Di Biagio, Lleshi, Di Vita, Goretti, Ceccarelli, Cecilia, Manfredi, Bartolini, Rocco, Vitrani, Tirinnanzi, Ilie, Carmignani, Fiorentini M., Bindi, Fiorentini G., Marioni, Oliva, Lari.

NAVACCHIO ZAMBRA: Cioni, Grava, Cecchi, Caprai, Garofalo, Ruglioni, Cantoni, Saraci, Ogordi, Pellegrini, Filizzola, Gori, Benvenuti, Gallotti, Lorenzetti, Casella, Mariani, Ghimenti.

RETI: Pellegrini, Garofalo, Goretti, Vitrani, Di Vita

Vincono per 9 a 0 i Giovanissimi B amaranto contro la Folgore Segromigno, in una partita a senso unico sia nel primo che nel secondo tempo.

Tau Calcio Altopascio – Folgore Segromigno: 9 – 0.

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Velani, Casani Tommaso, Taccini, Ferrucci, Vellutini, Benvenuti, Vanni, Pittalis, Zani, Cinelli, Mennucci, Bargellini, Garofalo, Guidi, Lazzari.

FOLGORE SEGROMIGNO:Alcesti, Alessandri, Battaglia, Cariglino, Fanini, De Simone, Dornini, Kouamelan, Lencioni, Lunardi, Marchetti, Amato, Milano, Moretti, Napoli, Osayande, Paladini, Paoli, Peposhi, Shaka, Ricci, Vallone.

RETI: Benvenuti (2), Vanni, Zani, Cinelli, Mennucci (3), Bargellini, Garofalo.