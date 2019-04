Il Tau Calcio vince il Campionato Regionale con gli Allievi B 2003

ALTOPASCIO – Gli Allievi B 2003 del TAU Calcio vincono il campionato regionale. Dopo una stagione di alto livello, costruita partita dopo partita, i ragazzi amaranto guidati da mister Bozzi conquistano il titolo con due giornate di anticipo.

È bastato infatti il pareggio di sabato 30 contro la Floria 2000 per decretare l’esito tanto atteso.

<<C’è poco da aggiungere, siamo contenti e soddisfatti – spiega il direttore sportivo, Dante Lucarelli -. È una vittoria del gruppo e di gruppo, una vittoria di tutta la società, che lavora ogni giorno per migliorarsi e per dare ai ragazzi, agli allenatori e ai dirigenti elementi concreti per affrontare una crescita sportiva, professionale e personale. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, al mister, ai dirigenti accompagnatori: ognuno di loro è stato ed è fondamentale. Adesso la testa e il cuore sono tutti rivolti alle altre squadre in corsa per il campionato: siamo carichi e motivati>>.

FLORIA 2000-TAU CALCIO 1-1

FLORIA 2000: Bartoli, Ballini, Benelli, Cambo, Ciabatti, Colasuono, Landi, Minischetti, Passa, Pecci, Petrioli. A disp.: Cafissi, Boni, Catani, Chiariello, Giordano, Nebbioli, Pinnacarta, . All.: Zuccaro Fabio

TAU CALCIO: Abutoaei, Lentini, Pallanti, Tragni, Filieri, Lartini, Bini, Silvano, Menconi, D Andrea Pisani, Bellucci. A disp.: Likaj, Iannello, Amorusi, Selmi, Coppola, Bachini, Marchetti, Tavanti. All.: Bozzi Francesco

ARBITRO: Pancani Andrea di Firenze

RETI: D’Andrea Pisani, Landi