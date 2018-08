Il Tau Calcio inaugura la nuova stagione insieme a Gigi Simoni

ALTOPASCIO – Sono già caldissimi i motori in casa Tau Calcio in vista della prossima stagione che si aprirà mercoledì 29 agosto allo stadio di Altopascio con la presentazione ufficiale di tutte le squadre e delle varie realtà che costituiscono il mondo Tau. Ad inaugurare una stagione che vedrà le formazioni amaranto competere ancora una volta per le posizioni di vertice nei vari campionati, ci sarà un ospite d’eccezione: l’ex tecnico di Inter, Napoli e Lucchese Gigi Simoni. Con lui ci saranno anche tre ex giocatori legati oggi a vario titolo ai colori amaranto: Francesco Colonnese (che con Simoni vinse una Coppa Uefa nell’Inter), Marco Napolioni(oggi responsabile del Centro di formazione Inter del Tau) e Vittorio Tosto (che fu invece con Simoni ai tempi del Napoli, oggi responsabile del centro Sandro Vignini). Sarà dunque una grande festa per tutti i tifosi, per le famiglie e per gli atleti che avranno l’opportunità di conoscere da vicino un grande del calcio italiano.

La cerimonia si aprirà alle 18,30 con la presentazione del libro “Simoni si nasce-Tre vite per il calcio”, scritto a tre mani da Luca Carmignani, Luca Tronchetti e Rudi Ghedini in omaggio alla lunga carriera del tecnico di Crevalcore. Durante l’incontro, saranno svelati alcuni aneddoti e retroscena del Simoni uomo e allenatore. Al termine dell’intervista, oltre ai saluti e agli omaggi del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, sarà la volta del responsabile del settore giovanile dell’Inter, Roberto Samaden, legato da anni al Tau.

A seguire, spetterà ad Antonello Semplicioni e Manuel Vellutini, rispettivamente presidente e vice presidente del Tau, fare gli onori di casa e illustrare tutte le novità legate alla prossima stagione.

Chiuderà la serata la presentazione di tutte e 32 le squadre che compongono la galassia amaranto, per un totale di oltre 500 tesserati: il Centro di formazione Inter, l’Academy Tau di Badia Pozzeveri, il centro sportivo Sandro Vignini di Lucca, la Scuola calcio Inter e la Lucca Academy Tau. Per tutti i ragazzi, passerella d’onore davanti ai tifosi e alle famiglie e foto di rito per un inizio di stagione in grande stile.

La serata è aperta a tutti e a ingresso libero.