Il Tau Calcio batte il Marginone 4 a 3 e consolida la sua posizione in classifica

ALTOPASCIO – Nuova impresa del Tau calcio Altopascio in Coppa. Dopo aver battuto l’Orentano infatti, la formazione amaranto fa suo anche il derby con il Marginone. 4-3 il risultato finale in favore degli ospiti al termine di una partita scoppiettante dove non sono mancate le emozioni, con continui ribaltamenti di fronte, tre espulsi e sette reti segnate.

Due squadre che hanno confermato la loro qualità e che sicuramente svolgeranno un ruolo da protagoniste anche in campionato. Alla fine l’ha spuntata la squadra amaranto che ha dimostrato di essere più lucida nei minuti conclusivi del match. La partita si accende soprattutto nella ripresa dove l’arbitro sventola ben tre cartellini rossi: prima a Paganelli e Bruni per reciproche scorrettezze e poi, nel finale, a Pistoresi per simulazione (secondo giallo e giocatore spedito anzitempo sotto la doccia).

Il finale è al cardiopalma con ben 6 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Al 49′ una magistrale punizione di Vanni mette al riparo la qualificazione del Tau che si porta sul 4-2. Sembra finita ma il Marginone riaccende la fiammella della speranza con Antoni al 51′. Non c’è più tempo però e così la formazione amaranto può festeggiare il passaggio del turno.

Adesso per la squadra di Cristiani è tempo di rituffarsi in campionato. Dopo la vittoria di domenica scorsa a Ponte a Moriano, il Tau farà il suo esordio in casa questa domenica, 23 settembre, contro il River Pieve. Calcio d’inizio alle 15.30.

Marginone – Tau Calcio 3-4

MARGINONE: Besson, Conte (36’st Paganelli F.), Lici, Carmignani, Picchi (17’st Paoli), Ricci (24’st Antoni), Lencioni (20’st Peri), Paganelli A., Frateschi, Pistoresi, Spatola (28’st Rotunno). A disp.: Orsetti, Mini, Contini, Sarti. All.: Rinaldi

TAU CALCIO: Daviddi, Paoletti, Lunardini, Biondi (26’st Vanni L.), Michelotti, Giardini, Vanni A. (43’st Vannucci), Bruni, Tognotti, Sardelli, Biggi (16’st Guidi). A disp.: Lavorgna, Franceschi, Del Sarto, Balli. All.: Cristiani

RETI: 10’pt Paganelli A., 28’pt Sardelli, 41’pt Lencioni, 7’st Tognotti, 23’st rig. Michelotti, 49’st Vanni L., 51’st Antoni

NOTE: Ammoniti Spatola (20’pt), Bruni (3’st), Conte (3’st), Biondi (21’st), Paoli (23’st), Lunardini (31’st), Peri (47’st). Espulsi al 13’st Paganelli A. e Bruni per reciproche correttezze, al 34’st Pistoresi per doppia ammonizione. Recupero pt 1′ – st 6′