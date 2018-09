Il Sottosegretario e il Segretario Generale MiBAC al LuBeC 2018

LUCCA – Anche quest’anno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rinnova la propria partecipazione a LuBeC – Lucca Beni Culturali, la rassegna dedicata al mondo dei Beni Culturali, dell’Innovazione Tecnologica di settore e dello sviluppo legato alla sfera culturale, che si svolgerà il 4 e 5 ottobre 2018 al Real Collegio di Lucca. Non una semplice presenza, ma una reale collaborazione per dare luogo a momenti di riflessione sul tema “Patrimonio Culturale, risorsa d’Europa”, al centro della XIV edizione della manifestazione. A rappresentare il MiBAC a LuBeC 2018 il Sottosegretario Gianluca Vacca ed il neo Segretario Generale Giovanni Panebianco.

Un argomento complesso, che vuole mettere in relazione il patrimonio culturale locale con il più ampio contesto europeo. La gestione e la valorizzazione dell’eredità culturale devono essere interpretati come un’opportunità per influire in modo determinante anche nella società e nell’economia del nostro Paese. Cultura come driver per il dialogo interculturale e per la sostenibilità sociale, ma anche come canale attraverso il quale incentivare l’imprenditoria e la nascita di nuove realtà produttive nella filiera beni culturali-tecnologia-turismo.

Tematiche quali l’accessibilità al patrimonio culturale, il legame tra istituzioni pubbliche e privati, la relazione tra identità territoriale ed Europa, ricoprono un ruolo centrale nel programma del Ministero. LuBeC 2018 si presenta come luogo ideale all’interno del quale operatori culturali e stakeholders possono incontrarsi per confrontare le realtà che attualmente compongono il panorama italiano ed internazionale e discutere di tali temi in modo concreto e costruttivo.

Nel corso dei due giorni di LuBeC, il MiBAC sarà presente in molteplici incontri, convegni, seminari e talk, oltre che nelle figure di Gianluca Vacca e Giovanni Panebianco, rispettivamente Sottosegretario di Stato e Segretario Generale del Ministero, anche con l’intervento di Tiziana Coccoluto, Capo di Gabinetto, e di Antonio Lampis, Direttore Generale dei Musei MiBAC.

Un momento di incontro, confronto e riflessione, con lo specifico obiettivo di delineare la situazione attuale della gestione dei Beni Culturali, per proseguire un percorso di crescita che porti alla visione, condivisa dal MiBAC, della Cultura come reale opportunità per il Paese, della Cultura come risorsa.