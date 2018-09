Il sostegno del sindaco Murzi e dell’intera amministrazione comunale al corpo di polizia municipale

FORTE DEI MARMI- “Ritengo necessario partire dal presupposto che il progetto Sicurezza 2018 si è rivelato un successo – dichiara il sindaco Bruno Murzi – in primis è riuscito a coinvolgere tutte le categorie economiche del paese, che hanno contribuito a raccogliere una cifra di tutto rispetto per portare avanti un servizio che definirei essenziale, per una cittadina a vocazione turistica quale Forte dei Marmi; in secondo luogo, dati alla mano, si è rivelato foriero di ottimi risultati in tutti gli ambiti operativi della Polizia municipale. Dal contrasto all’abusivismo commerciale sulle spiagge alla sicurezza stradale, gli agenti di Polizia locale hanno lavorato alacremente, garantendo a residenti ed ospiti del nostro paese di godere in tutta tranquillità della stagione estiva”.

“Sia ben chiaro, non era certamente pensabile poter prorogare ad oltranza il servizio, sforando il budget raccolto in fase di preparazione. E tuttavia, come Amministrazione, abbiamo stanziato fondi comunali per sopperire al trasferimento di alcuni agenti, al fine di non indebolire l’organico in forza alla Polizia municipale locale, mantenendone in servizio quattro fino al 30 settembre – continua il sindaco – La recrudescenza dell’abusivismo commerciale di questi giorni, se confermata, è peraltro, una cartina tornasole di quanto l’iniziativa abbia colpito nel segno, dimostrandosi un argine nei confronti di un fenomeno che aveva raggiunto livelli intollerabili. Siamo ben consapevoli che vi siano state delle difficoltà, dettate principalmente dalla novità del progetto; tuttavia, siamo altrettanto fiduciosi nel fatto che sapremo imparare dall’esperienza, al fine di presentare, il prossimo anno, un progetto Sicurezza che si riveli ancor più incisivo ed efficace”.

“L’intera Amministrazione comunale ancora una volta ringrazia la Polizia Municipale per il lavoro portato avanti in maniera egregia – conclude il primo cittadino – andando talvolta oltre il proprio dovere e nonostante alcune difficoltà, proprio per spirito di servizio nei confronti dell’intera comunità. Un’incessante opera di vigilanza su tutto il territorio, non soltanto sull’arenile, in orario diurno e notturno, con una vistosa crescita della mole di lavoro sia nelle strade, sia negli Uffici. Il tutto, ovviamente, da affiancare all’ordinaria amministrazione. Per tutto questo, siamo davvero grati a tutti gli agenti”.