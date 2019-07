Il soldatino di stagno in scena alla Versiliana dei Piccoli

PIETRASANTA – Prosegue il cartellone di successo di spettacoli dedicati ai bambini alla Versiliana dei Piccoli. Dopo il tutto esaurito dei primi eventi programmati, letteralmente presi d’assalto, giovedì 18 luglio alle 18.30 sarà in scena Il soldatino di Stagno, testo e regia di Marco Zoppello con Giorgio Castagna e Lorenzo Bachini. Lo spettacolo, consigliato a tutti i bimbi dai 4 ai 10 anni è un originale adattamento dello Schiaccianoci di Čajkovskij ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, narrato con la musica eseguita dal vivo. La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; tra di loro, un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo e a dividerli, un sacco di disavventure, tra cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un enorme pesce, topi e tombini.

Lo spettacolo è promosso e organizzato da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la consulenza artistica de Lo Studio Martini.

Biglietto euro 5,00 ( presso la biglietteria delFestival La Versiliana, Viale Morin, 16 Marina di Pietrasanta) .

Presentando all’ingresso dello spazio bambini il biglietto dello spettacolo del giorno, si potrà accedere alle attività con un biglietto ridotto del costo di 1,00 €.

Novità: Per tutti i bimbi amanti del mare, la Versiliana dei Piccoli ha riservato una piacevole occasione per scoprire tutti i segreti delle barche a vela. Grazie al Club Velico di Marina di Pietrasanta sarà infatti presente un istruttore e una barca a vela per far conoscere ai ragazzi la via del mare e presentare i vari corsi vela in programma al club.

Lo spazio bambini ospiterà anche come di consueto, a partire dalle 17:00, i laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre all’”angolo morbido” per i piccolissimi.

Per info WhatsApp: 3292391694