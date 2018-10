Il sindaco Menesini in visita alla “A. Celli Paper” di Tassignano

CAPANNORI – Ieri mattina (venerdì) il sindaco Luca Menesini ha fatto visita alla ‘A.Celli Paper’ di via del Rogio a Tassignano su invito della stessa azienda. Il primo cittadino è stato accolto da Marco Celli, in rappresentanza della proprietà e della dinastia imprenditoriale, Simone Morgantini, responsabile della comunicazione e Simon Lorenzetti, in rappresentanza dell’ufficio commerciale. Presente all’incontro anche il consigliere comunale Pio Lencioni.

La ‘A.Celli Paper’ è una realtà produttiva che costituisce un’eccellenza, non solo sul territorio ma anche a livello nazionale e internazionale.

E’ infatti azienda leader sul mercato mondiale nella ideazione e costruzione di macchinari per la carta e il tessuto-non tessuto con prodotti e soluzioni tecnologiche innovative e di alta gamma.

Il sindaco Menesini ha espresso soddisfazione per avere sul proprio territorio aziende come questa che, grazie alla capacità di investire in innovazione e ricerca di coloro che le hanno create e portate avanti, oggi sono leader a livello internazionale nel proprio settore di competenza sviluppando l’economia locale con ricadute importanti sull’occupazione.

<<Questa azienda e l’intero distretto della carta, che nei prossimi giorni saranno protagonisti del Miac, sono un asse portante della nostra economia locale – afferma Menesini -. Il livello di internazionalizzazione delle nostre imprese di eccellenza è anche un grande veicolo di promozione del nostro territorio e dell’intera Lucchesia sul mercato estero>>.