Il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini chiede inteventi sul territorio

MASSAROSA – Ripristino dell’esenzione del pagamento del pedaggio nel tratto autostradale Viareggio-Massarosa. Almeno fino a che non siano realizzate due opere ritenute indispensabili: la variante Sarzanese e la sistemazione di via della Sassaia.

Il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini ha scritto alla Provincia di Lucca, alla Regione Toscana e al Ministero delle Infrastrutture in occasione dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento delle concessioni autostradali relative alla A12 Sestri Levante – Livorno e alla A11 Viareggio – Lucca.

Nella lettera il sindaco Coluccini segnala due “interventi sul territorio comunale relativi al completamento della viabilità di adduzione all’autostrada”. In particolare il Comune di Massarosa chiede la realizzazione della “variante alla via Sarzanese Nord tra le località via della Ficaia e curva del Sasso come individuato nel progetto di fattibilità elaborato d’intesa con la Salt”.

Per Massarosa è necessario inoltre “l’allargamento e la sistemazione del tratto di via della Sassaia di collegamento tra la strada Sarzanese Nord e la nuova Bretellina di collegamento tra la zona industriale di Montramito, la zona artigianale dela Bocchette nel Comune di Camaiore e il casello autostradale di Viareggio”. Un intervento fattibile, precisa il sindaco Coluccini, “in quanto interessa solo aree agricole ed in particolare persegue l’obiettivo di ripristinare la funzionalità della strada che è stata compromessa con la realizzazione del sovrappasso della Bretella A11 nel punto in cui si intersecano”.

In attesa della realizzazione di questi due importanti interterventi per la viabilità, il sindaco Coluccini torna a chiedere “di ripristinare l’esenzione del pagamento del pedaggio nel tratto autostradale Viareggio-Massarosa. L’esenzione del pedaggio – spiega il primo cittadino nella missiva – viene richiesto in considerazione del disagio dei residenti del Comune di Massarosa che era stato concordato prima dell’inizio dei lavori di interconnessione, fino al completamento degli interventi di miglioramento sul territorio comunale della viabilità di adduzione all’Autostrada”.

