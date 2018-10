Il Senatore Mallegni incontra la Cna per la questione dei fanghi da depurazione

LUCCA – Nei giorni scorsi una delegazione di Cna Fita Toscana ha incontrato il Senatore Massimo Mallegni per affrontare la problematica dei fanghi da depurazione che, come noto, da oltre due mesi sta limitando fortemente anche le attività di centinaia di piccole e medie imprese del settore dell’autospurgo.

Soddisfazione nell’apprendere che recentemente è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il provvedimento presentato dal Senatore Mallegni all’interno del cosiddetto “decreto emergenze” che potrebbe sbloccare in tempi rapidi la problematica dei conferimenti.

Una norma sulla quale il Senatore dichiara: “Il gruppo di Forza Italia ha presentato un emendamento, votato da tutta l’aula, trasformato poi in ordine del giorno, che ha consentito di inserire al Governo l’art. 41 nel decreto Genova la soluzione dell’emergenza fanghi dopo la sentenza del Tar. Voglio ringraziare l’on. Vanna Gavia, della Lega, che ha lavorato con senso di responsabilità a questa norma”.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, “Vigileremo e faremo un’azione di lobby come Cna – dichiara il portavoce Regionale Massimo Durgoni – affinché l’articolo sui fanghi da depurazione sia convertito in legge, invitando fin da ora tutti i parlamentari e i senatori della Toscana ad adoperarsi favorevolmente nella fase di conversione”.