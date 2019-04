Il saluto del vescovo Castellani alle autorità dell’Arcidiocesi di Lucca

LUCCA – Il vescovo Italo Castellani ha salutato nei giorni scorsi le autorità civili e militari dell’Arcidiocesi di Lucca. All’incontro, avvenuto nelle sale nell’abitazione del vescovo hanno partecipato il prefetto Maria Laura Simonetti, il presidente della Provincia Luca Menesini, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Presenti anche i più alti gradi delle forze dell’ordine: il comandante provinciale dei Carabinieri Giuseppe Arcidiacono, il comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli, il comandante della Guardia di Finanza Massimo Mazzone, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Geremia Coppola. Al saluto del vescovo, inoltre, hanno preso parte anche il questore Maurizio Dalle Mura e il procuratore capo Pietro Suchan.

L’appuntamento si è svolto in un clima cordiale in cui il vescovo Italo, che è stato testimone di tanti cambi al vertice e del succedersi degli incarichi all’interno delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ha ripercorso i tratti salienti della sua missione a Lucca. Ha narrato quindi il cambiamento della città e della società di cui è stato protagonista e testimone.

Inoltre monsignor Castellani ha voluto sentitamente ringraziare tutti i presenti per la collaborazione fattiva di questi anni che ha visto i protagonisti partecipi in un reciproco servizio per la comunità. Questa sinergia ha potuto fare in modo che il rapporto con le istituzioni potesse andare ben oltre gli aspetti puramente formali per sfociare in una conoscenza personale e a dimensione umana. Una relazione quindi di forte scambio di esperienze di cui ha potuto giovare l’intero panorama delle istituzioni, delle forze dell’ordine e, insieme a loro, l’Arcidiocesi.

Al vescovo è stato fatto dono di una stampa del ‘700 offerta da tutti i convitati e di una medaglia della città di Lucca dalle mani del sindaco Tambellini.