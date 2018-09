Il Raduno per la Pace a Sant’Anna di Stazzema inserito nel calendario ONU

STAZZEMA –

Il Raduno per la Pace a Sant’Anna di Stazzema, che si svolgerà venerdì 21 settembre a partire dalle ore 14:30, è stato inserito nel calendario ufficiale dell’ONU sul sito dedicato alla Giornata Internazionale della Pace, www.internationaldayofpeace.org .

“Sant’Anna di Stazzema diventa così un luogo di pace conosciuto in tutto il mondo come luogo di memoria e di riflessione”- dice il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. “Il riconoscimento e la legittimazione internazionale da parte delle più importanti istituzioni mondiali come l’ONU ha un’implicazione positiva immediata sulla trasmissione della memoria della strage di Sant’Anna di Stazzema e dei valori di pace del Parco Nazionale della Pace. C’è anche un grande lavoro di comunicazione che consente di diffondere la conoscenza di Sant’Anna in tutto il mondo, come dimostra l’inserimento nel calendario ufficiale.

A Sant’Anna ragioniamo di futuro, molto spesso con i giovani, analizzando il presente con la consapevolezza di un passato fatto di orrore e distruzione. La lezione che ci ha trasmesso la generazioni dei “bambini di Sant’Anna” è straordinaria: superare l’odio e guardare avanti è possibile. La fiducia con la quale è nata la Repubblica Italiana prima e l’Unione Europea poi non deve essere tradita, perché figlia delle sofferenze patite durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale dai nostri padri, dai nostri nonni, dai nostri familiari. Non dobbiamo arrenderci: se lo facessimo, significherebbe che non abbiamo compreso gli insegnamenti che ci sono stati trasmessi dalla generazioni che ci hanno preceduto. Il loro impegno, la loro sofferenza, sarebbe stata vana.

La pace è una grande conquista”- aggiunge Verona. “Dobbiamo coltivarla ogni giorno per poterla meritare: non diamola mai per scontato. Per questo ci troveremo a Sant’Anna di Stazzema venerdì 21 settembre dalle 14:30 in poi. Parleremo di pace, di libertà, di tutela dei diritti, nella Giornata internazionale della pace indetta dall’ONU nel 1981 dalla Risoluzione 36/37, nella quale l’Assemblea Generale dichiarò di voler “commemorare e rafforzare gli ideali della pace tra le nazioni e le persone” attraverso questa giornata.

Ne parleremo insieme da Sant’Anna di Stazzema, luogo martire, pilastro della Repubblica e dell’Unione Europea, inserito dall’ONU tra i luoghi nel mondo in cui le persone si ritroveranno per costruire la pace”.