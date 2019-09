Il raddoppio ferroviario sulla linea Lucca-Pistoia opera fondamentale per il territorio

LUCCA – <<Il completamento del raddoppio ferroviario della linea Lucca-Pistoia anche nel tratto Lucca- Pescia rappresenta un’opera fondamentale per il futuro della mobilità ferroviaria e su gomma della Piana di Lucca. Terminare quindi il raddoppio del binario unico anche in questo tratto è assolutamente imprescindibile per l’opera in sé e per le opere connesse come, solo per citarne alcune, il sottopasso ferroviario di Altopascio sulla via Romana e i tre sottopassi di Capannori>>.

E’ questo il commento di Sara D’Ambrosio – delegata dal presidente Menesini a rappresentare a Roma la Provincia di Lucca e in veste di sindaco di Altopascio – al termine dell’incontro di venerdì 27 settembre al Consiglio superiore dei lavori pubblici, dov’erano stati convocati amministratori e tecnici della Provincia e dei Comuni della Piana di Lucca per discutere di questa seconda fase del raddoppio della linea ferroviaria.

Erano presenti, oltre a D’Ambrosio, l’assessore alla mobilità del Comune di Lucca Gabriele Bove, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Capannori Davide Del Carlo, il vicesindaco e assessore ai trasporti del Comune di Altopascio Daniele Toci, il sindaco di Montecarlo Federico Carrara, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e funzionari della Regione Toscana.

D’Ambrosio riferisce che <<ai membri del Consiglio del lavori pubblici è stata ribadita la necessità di proseguire l’intervento cominciato ( tuttora in fase di realizzazione – ndr) sulla Pescia-Pistoia, perché la Piana è un territorio in molti punti congestionato dal traffico ed ha necessità di una svolta sul fronte della mobilità efficiente e realmente al servizio del cittadino e delle imprese locali>>.

E se da una parte il Consiglio superiore del lavori pubblici ha chiesto ad Rfi alcuni approfondimenti sul progetto, gli amministratori lucchesi hanno sollecitato proprio i tecnici di Rfi a lavorare velocemente a questi ‘supplementi’ progettuali propedeutici a portare avanti l’iter tecnico dell’opera ferroviaria, nonché alla Regione Toscana di monitorarne l’avanzamento.

Opera infrastrutturale ritenuta strategica e ormai irrinunciabile per le esigenze di trasporto locale che consentirà di migliorare l’offerta del trasporto pubblico su rotaia e di garantire un maggiore livello di integrazione della mobilità ferro-gomma, senza contare l’accorciamento dei tempi di percorrenza sulla tratta attuale Lucca – Firenze e l’abbattimento dei livelli di inquinamento.

Da segnalare, infine, che la Provincia ha inviato al Consiglio dei lavori pubblici in prospettiva dell’incontro odierno un dettagliato contributo tecnico in cui si chiede, tra l’altro, l’attivazione di un tavolo di coordinamento tra RFi e Anas per la concertazione delle soluzioni che riguardano le viabilità statali, regionali e provinciali di entrambi i grossi progetti che riguardano il futuro della mobilità della Piana: il raddoppio ferroviario e il Sistema tangenziale di Lucca.