Il progetto “Diamoci una mano” del comune di Porcari entra nella fase operativa

PORCARI – Tanti piccoli interventi di ordinaria manutenzione – dalla pulizia di un parco giochi alla tinteggiatura di una panchina – ma anche lavori socialmente utili in collaborazione con le associazioni del terzo settore. Un modo per restituire qualcosa che viene dato e dimostrare l’importanza del prendersi cura della cosa pubblica.

Entra nella fase operativa “Diamoci una mano”, progetto che l’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha fortemente voluto allo scopo di inaugurare una nuova era rispetto alle politiche legate all’assistenza.

L’ufficio sociale, sotto la guida dell’assessore Lisa Baiocchi, ha lavorato a lungo per mettere a punto ogni dettaglio di questa grande rivoluzione nei rapporti fra cittadino ed ente pubblico. Di fatto, “Diamoci una mano” dà la possibilità ai cittadini in difficoltà, ma non solo, di essere d’aiuto alla comunità in cui vivono ricevendo in cambio un aiuto concreto.

Le risorse per dare gambe al progetto arrivano da un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, risorse che saranno utilizzati per alimentare una rete di collaborazione sul territorio, mirata a creare un circolo vizioso positivo tra dare e avere. Non solo Comune e cittadini, ma anche le associazioni di volontariato.

“Non parliamo di lavoro – spiega l’assessore Baiocchi -, ma di un mezzo per raggiungere obiettivi differenti: dimostrare che i momenti di difficoltà economica possono capitare a chiunque e quindi non c’è niente di cui vergognarsi, uscire dall’assistenzialismo puro, che talvolta fa credere che il Comune possa agire come un ente benefico e quindi erogare aiuti senza la necessaria documentazione, dimostrare che ognuno di noi, anche coloro che attraversano una fase indigente, è in possesso di un potenziale unico, cioè essere un membro della comunità capace, attraverso la sua azione, di migliorare la vita di Porcari. L’obiettivo è quello di arrivare a tutti. Ecco perché credo profondamente in questa direzione più accentuata verso la realizzazione di un assessorato accogliente, condiviso e partecipato”.

“Il progetto “Diamoci una mano” – aggiunge il sindaco Leonardo Fornaciari – rappresenta un valore aggiunto attraverso il quale responsabilizzare le persone in difficoltà. Rompe e scardina un luogo comune, quello dell’aiuto a senso unico, e rafforza la sinergia fra territorio e mondo del volontariato, elemento questo fondamentale per la nostra amministrazione”.

Il progetto è pronto a partire. Sta per essere pubblicato un avviso pubblico rivolto ad associazioni e cittadini interessati, la fase operativa partirà non appena saranno firmate le convenzioni e ultimata la consegna dei materiali da parte delle aziende che hanno aderito.