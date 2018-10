Il Premio Cluster 2018 al direttore d’orchestra del Paraguay

LUCCA – Il Cluster Price, il premio che ogni anno l’associazione Cluster riserva ad un compositore che si è prodigato nel diffondere la musica nel mondo e in particolare l’opera lirica italiana, è stato conferito quest’anno al compositore e direttore d’orchestra del Paraguay Diego Sànchez Haase . La consegna è avvenuta in questi giorni approfittando della presenza a Lucca del famoso musicista, che sabato sera ha diretto nell’Auditorium Enrico Caruso di Torre del lago , con grande successo di pubblico e di critica, la prima mondiale dell’opera robot di Girolamo Deraco “Dr. Streben” .

Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Cluster Francesco Cipriano all’artista paraguayano che si è dichiarato felice di questo premio che “rinsalda ulteriormente il rapporto di collaborazione culturale tra il Paraguay e la città di Lucca”. Da ricordare che Sànchez ha già diretto al Teatro del Giglio, nel febbraio scorso, l’opera “Taci” di Girolamo Deraco ( l’opera più corta del mondo della durata di otto secondi). Inoltre , il 31 maggio scorso, ha diretto ad Asuncion l’ Orquestra Sinfonìca del Congreso Nacional del Paraguay ( il nostro Parlamento) con in programma due brani dei soci Cluster Francesco Cipriano e Girolamo Deraco.

Sulla base di questa collaborazione la Cluster ha commissionato a Sànchez la composizione di un nuovo brano per sax alto e vibrafono dal titolo “Seis postales des Asuncion” che sarà eseguito in prima assoluta nella Chiesa di S. Caterina il prossimo 28 ottobre dal Duo Dubois.