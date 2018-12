Il Prefetto d Lucca, Maria Laura Simonetti, ha incontrato l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis M. Eisenberg

LUCCA – Nella mattinata di oggi, 12 dicembre 2018, il Prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, ha ricevuto a Palazzo Ducale l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis M. Eisenberg.

Il diplomatico era accompagnato dal Console Generale a Firenze Benjamin V. Wohlauer.

All’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, erano presenti anche il Presidente della Provincia Luca Menesini, il Questore Vito Montaruli e il Presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi.

È stata l’occasione per una presa di contatto sui principali temi di interesse comune, dalla situazione economica lucchese alla presenza di cittadini statunitensi nella provincia ed ai rapporti tra imprese dei due paesi, nonché per fornire al diplomatico in visita un quadro delle peculiarità storiche, culturali e produttive del territorio.

Ha concluso l’incontro la visita ai saloni monumentali di Palazzo Ducale dove si è svolto il rituale scambio di doni.