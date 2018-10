Il pianoforte di Leonardo Lucchesi in Auditorium Boccherini

LUCCA – Il pianoforte sarà il protagonista assoluto del prossimo appuntamento con Open Gold, la stagione di concerti e eventi promossa dall’ISSM “L. Boccherini”. Sabato 20 ottobre, alle 18, sul palco dell’auditorium del conservatorio lucchese salirà infatti il giovane pianista Leonardo Lucchesi che eseguirà musica di Beethoven, Chopin, Liszt, Saint-Saëns e Bartók.

Diplomatosi nella classe della professoressa Maria Gloria Belli proprio al “Boccherini”, Lucchesi si è esibito già in contesti prestigiosi come il Salone dei Cinquecento a Firenze, dove ha partecipato nel 2015 a “Bach in black”, evento durante il quale è stata eseguita l’integrale del Clavicembalo ben temperato. Attualmente è impegnato nella didattica del pianoforte e in un progetto di insegnamento musicale nelle scuole dell’infanzia.

Sabato, sul palco del Boccherini Lucchesi aprirà il suo recital con la Sonata n. 26 in Mi bemolle maggiore op. 81° – Les Adieux di Beethoven, brano dall’andamento intimo e pensoso, scritto non per un concerto, ma in occasione del ritorno a Vienna dell’Arciduca Rodolfo d’Austria, dopo l’allontanamento dalla capitale per la guerra austro-francese dell’aprile-ottobre 1809.

Il programma prosegue poi con due notturni e una ballata di Chopin (Notturno op. 27 n. 1 in Do diesis minore, Notturno op. 55 n. 1 in Fa minore, Ballata op. 52 n. 4 in Fa minore) e lo Studio op. 111 n. 6 – Toccata di Saint-Saëns per concludersi con l’Allegro Barbaro, forse il più celebre brano pianistico di Bela Bartók.

Il concerto è a ingresso gratuito. Tutto il programma della stagione Open su www.boccherini.it .