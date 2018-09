Il Pd di Camaiore chiama al voto i suoi iscritti

CAMAIORE – Mercoledì prossimo, 26 settembre, dalle ore 20,30 alle ore 23,00, pressola Sede dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Camaiore, ( via

Vittorio Emanuele 120, piano terra), gli iscritti dei Circoli di

Camaiore, Capezzano Pianore e Lido di Camaiore, sono convocati e

invitati per votare i candidati alla Carica di Segretario Regionale del

Partito, Simona Bonafé e Valerio Fabiani.

Le votazioni sono riservate agli iscritti in possesso della tessera 2017.

L’occasione permetterà anche, per chi vorrà farlo, di rinnovare la

tessera per il 2018, (per coloro che non l’avessero ancora rinnovata)”.

I Segretari dei Circoli di:

Camaiore Iacopo Mechetti,

Capezzano Pianore Francesca Coli

Lido di Camaiore Consuelo Donati