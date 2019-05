Il Parco scientifico di Capannori fra i protagonisti del “Versilia Yachting Rendez-vous”

CAPANNORI – Il Parco scientifico di Capannori sarà fra i protagonisti del Versilia Yachting Rendez-vous, evento dedicato alla nautica di eccellenza in programma questo fine settimana a Viareggio. Sabato 11 maggio alle ore 15.30, uno degli eventi della manifestazione sarà infatti dedicato al progetto “Action – Attivazione Cantiere Transfrontaliero per l’Inserimento Occupazionale” finanziato dal Programma dell’Unione Europea “Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020” che vede capofila il Comune di Capannori. Nello specifico saranno anticipati i risultati dell’indagine sui fabbisogni occupazionali e di servizi nel settore della nautica realizzata dall’istituto Demopolis in collaborazione con Navigo e altri partner del progetto.

All’appuntamento, che si aprirà con i saluti dell’assessore all’innovazione tecnologica, Lia Miccichè, parteciperanno Maria Sabrina Titone, ricercatrice di Demopolis, che illustrerà alcuni dati emersi dall’indagine, che saranno commentati da Pietro Angelini, direttore generale di Navigo, da Michele Bertolacci, responsabile progettazione europea e cluster Navigo, dal direttore di Demopolis, Pietro Vento, e da altri esperti del settore.

“Con il progetto Action intendiamo favorire la nascita di startup e supportare le imprese che vogliono investire in Italia e in Francia applicando il modello dell’economia circolare, perno del parco scientifico, al turismo e alla nautica da diporto – commenta l’assessore all’innovazione tecnologica Lia Miccichè -. Il passaggio delle filiere verso un modello di economia circolare è infatti una rilevante opportunità di crescita che auspichiamo venga colta sia dalle più blasonate imprese sia dalle start up sia dai giovani. L’importante appuntamento di Viareggio rappresenta senza dubbio una prestigiosa occasione di valorizzazione del nostro progetto”.

Per realizzare l’indagine sono stati intervistati dirigenti e manager di imprese che operano nel settore della nautica in Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Costa Azzurra. La presentazione consentirà di conoscere quali requisiti, titoli e competenze ricerchino le aziende, nonché quali possano essere le nuove figure professionali strategiche nei prossimi anni nel settore della nautica.

Dopo questa analisi il progetto prevede la progettazione di un sistema di servizi specifici di tutoring e coaching per imprese e start-up mirato a colmare le carenze di competenze emerse lungo tutta la catena del valore dall’eco-design fino alla immissione sul mercato dei prodotti, al riciclo e riuso di materiali e seconda vita. Oltre a questo saranno creati dei cantieri occupazionali, cioè occasioni di incontro tra imprese, startup, giovani e tutti coloro che hanno idee; ogni cantiere occupazionale sarà concepito come un luogo di relazione e contaminazione, punto di incontro tra domanda e offerta di competenze.

Il progetto Action vede come capofila Comune di Capannori e ha come partner il Parco Scientifico di Capannori, Navigo Srl, Confindustria Centro Nord Sardegna, Cna Liguria, Gip Fipan di Nizza Gip Acor di Aiaccio e Istituto Demopolis.