Il nido Le Coccinelle apre al territorio e a tutte le famiglie grazie a Lucca In

VILLA BASILICA – “Sperimentiamo insieme” è il titolo dei 5 pomeriggi aperti ai bambini di tutto il territorio comunale di Villa Basilica e alle loro famiglie organizzati nel mese di ottobre e novembre nell’ambito del progetto “ Lucca In : inter-relazioni in natura contro la povertà educativa“. Il Nido d’Infanzia “Le coccinelle” offre attività ludico – ricreative per bambini da 0 a 6 anni tutti i martedì da oggi 16 ottobre al 13 novembre dalle 16.30 alle 18.30 per educare insieme alle famiglie attraverso il gioco. Rappresentano un’occasione sia per far sperimentare attività educative di qualità ai propri bambini, sia per incontrarsi e confrontarsi tra genitori, accompagnati dall’esperienza di educatrici professioniste.

“Questi incontri -spiega il vicesindaco del Comune di Villa Basilica con delega all’istruzione Elisa Anelli– sono un’opportunità particolarmente importante per Villa Basilica. Non solo per i bambini, ma anche per tutto il territorio e per i genitori, che vengono coinvolti in attività educative alternative ai percorsi classici di crescita“.

Le attività sono gratuite e molteplici: dalle letture animate ai laboratori artistici fino alle escursioni all’aperto in mezzo alla natura. Il numero massimo di bambini che possono partecipare è di 20 ed è necessaria l’iscrizione (via mail a [email protected] gmail.com ).