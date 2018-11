Il museo che vorrei: nuovo appuntamento per le famiglie al Puccini Museum

LUCCA – Nuovo appuntamento per i più piccoli e le famiglie al Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini in programma domenica 11 novembre alle 15:30, il tema del laboratorio è Il Museo che vorrei.

Si dice sempre che i musei sono ‘vecchi e polverosi’, invece il museo Casa Natale di Giacomo Puccini vuole essere ‘giovane e accogliente’ e quindi cerca nuove idee per rinnovare l’allestimento del Museo.

Ed ecco l’idea di coinvolgere le famiglie e i bambini in un’attività che li farà diventare per un giorno giovani architetti e arredatori, talentuosi pittori, scenografi e costumisti che, dopo una visita scrupolosa e accurati rilievi delle stanze, si metteranno all’opera per creare la sala del museo che vorrebbero visitare.

Attività riservata ai bambini dai 6 ai 12 anni per una durata di 2 ore.

L’evento è inserito nel calendario Io gioco con Giacomo, appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie organizzati dalla Fondazione Giacomo Puccini presso il Puccini Museum Casa Natale di Giacomo Puccini.

Per partecipare all’evento organizzato dal Puccini Museum è richiesta la prenotazione (saranno evase in base all’ordine cronologico d’arrivo fino ad esaurimento dei posti).

Per le famiglie sarà comunque possibile visitare il Puccini Museum in maniera indipendente usufruendo della riduzione biglietto famiglia.

Per informazioni e prenotazioni: www.puccinimuseum.org – Tel. 0583 1900379 – visite@nullpuccinimuseum.it.

Prossimo appuntamento: domenica 2 dicembre 2018 | ore 15:30 – Furto all’opera