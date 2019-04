Il Musa di Pietrasanta va contro le barriere architettoniche e diventa accessibile a tutti

PIETRASANTA – Un altro passo in avanti per la piccola Atene, a breve anche il Musa, il Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura, sarà accessibile anche a carrozzine e portatori di handicap, un grande traguardo nella lotta alle barriere architettoniche.

Questo intervento rientra nel progetto “Pietrasanta a misura di tutto” portato avanti dalla Consulta del Volontariato di Pietrasanta insieme all’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti e all’assessorato all’associazionismo di Andrea Cosci.

“Ringrazio – spiega Andrea Galeotti, Presidente della Consulta – Olga Tartarelli dell’associazione InPerformat e Marta Piacente del Servizio Promozione Sviluppo per imprese per la disponibilità, sensibilità e praticità nel raccogliere la nostra richiesta”.

Per i lavori di adeguamento del Musa, la Camera di Commercio di Lucca sta provvedendo in questi giorni all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti che consentiranno una piena fruibilità di tutti gli spazi attraverso la percorribilità di una pedana lungo tutto il perimetro.

Non è il primo lavoro che l’amministrazione sta mettendo in atto per rendere l’arte cittadina a portata di tutti, ricordiamo infatti i lavori per l’aggiunta della rampa per il palco della Sala Annunziata.

Tanti i progetti che la Consulta ed il Comune di Pietrasanta vogliono portare avanti: “dal parco dedicato ai non vedenti nel parco della Versiliana che potranno muoversi liberamente seguendo cartelli in braille e corrimano passando – spiega Andrea Cosci, Assessore all’Associazionismo e Volontariato – per l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la già attiva collaborazione con il Don Lazzeri Stagi fino alla Festa del Volontariato ed al progetto Un Mare per Tutti. La città che abbiamo in mente è senza barriere ed è già in costruzione”.