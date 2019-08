Il guru indiano Trustee ricevuto in Senato. Pietrasanta ed India sempre più vicine

PIETRASANTA – Dopo la maxi commessa vinta dallo Studio Stagetti per la realizzazione della scultura monumentale in marmo di Carrara di quasi 4 metri del santo Yogiraj Sarkar Godariwale Ji e la visita in Municipio accompagnato da una numerosa delegazione e l’incontro con il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, il guru Trustee è stato ricevuto negli scorsi giorni a Palazzo Madama dal Senatore ed assessore alla cultura e al turismo del Comune di Pietrasanta, Massimo Mallegni.

L’incontro ha rinnovato la collaborazione tra Pietrasanta e la comunità di fedeli indiana che sta realizzando il nuovo tempio dedicato al santo in fase di costruzione a trenta chilometri dal Taj Mahal. “Il Guru – spiega il Senatore, Massimo Mallegni – ha rinnovato l’intenzione di dedicare uno spazio espositivo all’interno del santuario ai nostri bravissimi artigiani e ai nostri laboratori. Queste sono le occasioni da raccogliere per continuare ad alimentare la nostra leadership mondiale e la promozione della nostra città e delle nostre eccellenze. Siamo onorati di questa commessa e della grande promozione che avremo la possibilità di sviluppare in India in un contesto prestigioso, spirituale e di grande richiamo come il nuovo tempio”.