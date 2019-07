Il Gruppo Operativo Aism Versilia compie due anni: festeggiamenti con aperitivo e live music

VIAREGGIO – Il Gruppo Operativo Aism Versilia compie due anni e i volontari della sezione provinciale di Lucca festeggeranno l’evento con un’apericena con live music a cura degli Acoustic Pies.

L’appuntamento è per domenica 28 luglio dalle 18.30 al Bagno Leda di Viareggio (Terrazza della Repubblica n25) e parte del ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività di sezione.

Il Gruppo Operativo in questi due anni ha partecipato a diversi eventi, primo fra tutti il Carnevale di Viareggio del 2018 e il Festival Pucciniano di Torre del Lago (presente anche quest’anno), oltre ai numerosi eventi di raccolta fondi. Fra gli eventi promossi dal Gruppo ricordiamo invece un convegno sulla riabilitazione tenutosi a marzo 2018.

Nel corso del 2019 è entrato a far parte del progetto “Fiore di Loto – Sport e Disabilità”, progetto che parte dallo sport come strumento di inclusione e crea una rete a livello versiliese favorendo la pratica sportiva in relazione alla disabilità: all’interno di questo progetto il Gruppo Operativo ha difatti organizzato dei corsi che si sono svolti al Palasport di Camaiore.

Il Gruppo fa anche parte del Comitato di partecipazione Zona Versilia e in questo ambito prende parte a tavoli di lavoro riguardanti varie tematiche.

Per informazioni: Alice Cortopassi (Referente Gruppo Operativo) 3319822413

La sclerosi multipla. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa e ancora priva di cura definitiva. È la seconda causa di disabilità nei giovani, dopo gli incidenti stradali.

In Italia, su 118 mila persone con SM, la metà sono giovani sotto i 40 anni e l’incidenza delle diagnosi nelle donne è del doppio rispetto a quella nella popolazione maschile. Sono 3.400 i nuovi casi ogni anno: una diagnosi ogni 3 ore.

AISM – Associazione italiana Sclerosi Multipla. 50 anni fa AISM era formata da non più di una decina di volontari e una sola sede. Oggi l’Associazione è attiva su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete che consente di raggiungere tutte le persone con SM, attraverso le sue 100 Sezioni Provinciali, i Coordinamenti regionali, i 63 Gruppi Operativi, i 13 mila volontari, i servizi di riabilitazione, i centri socio-assistenziali, le strutture per la promozione dell’autonomia e del turismo sociale. Inoltre, dal 1998, AISM è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, istituita per continuare a promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla SM.

In Provincia di Lucca operano i volontari della Sezione di Lucca (sita in via Filippo Maria Fiorentini n25 a Lucca), attiva dal 1985 e del Gruppo Operativo Versilia, nato a luglio del 2017.