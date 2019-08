Il giornalista e direttore Mauro Mazza chiude la rassegna Lido Cult martedì 27

LIDO DI CAMAIORE – Cosa dovremmo fare, dire e pensare, per riuscire ad andare oltre la crisi? Il governo del Paese, come quello di tanti paesi occidentali, è schiacciato dai condizionamenti della grande finanza, dagli interessi dei giganti della tecnologia e da una globalizzazione fuori controllo. Per di più, le nostre società soffrono di un diffuso degrado sociale e morale. Cosa possiamo fare per contrastare tutto questo? C’é modo di salvarci da questa crisi che non sembra avere fine? Cosa deve cambiare nella politica? Cosa nella società? Secondo Mauro Mazza, ospite di Lido Cult, martedì 27 alle 21:30 in piazza Matteotti a Lido di Camaiore, è necessario “tornare alle radici, recuperare briciole di tradizione e chicchi di valori”.

Il noto giornalista, già direttore di Raiuno, del Tg2 e del Tg Sport, nella serata di chiusura della rassegna più cult della Versilia, ci offrirà le sue riflessioni potenti e sorprendenti, raccolte anche nel libro di recentissima pubblicazione “In Coscienza”, edito da Pagine Editore.

“Oltre la crisi” è solo uno dei temi dell’incontro con Mauro Mazza, direttore di lungo corso di testate e reti Rai, che ha avuto, tra gli altri, il merito di far tornare Fiorello in tv con un varietà che resterà nella storia e la lungimiranza di riportare con Massimo Ranieri il teatro di Eduardo De Filippo in prima serata, dopo più di trent’anni. Di questi e di altri suoi successi televisivi ci racconterà curiosità, aneddoti e retroscena.

Questa edizione della rassegna di Lido Cult, curata da Laura Muzzupappa con la consulenza di Marco Aureli ha saputo offrire gratuitamente, animare con intelligenza e dare un volto accogliente alle serate estive della Versilia, con un cartellone innovativo, mai scontato, seguito con crescente attenzione da tutto il pubblico del lungomare di Lido di Camaiore. L’ultima serata della manifestazione sarà condotta con la simpatia e l’arguzia di sempre da Claudio Sottili, figura determinante nell’ideazione e nella nascita della rassegna.

La serata è ad ingresso gratuito.