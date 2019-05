Il Foro Boario fa 10! Festa per i 10 anni del mercato contadino sabato 8 giugno

LUCCA – Cifra tonda per il mercato, che è diventato un vero e proprio punto di riferimento per molti lucchesi, grazie soprattutto ai 20 produttori e agricoltori provenienti da tutta la provincia. L’appuntamento è per sabato 8 giugno dalle 16 alle 21 con un’edizione straordinaria del mercato e un pomeriggio di festa, divertimento, incontro e degustazioni. Il programma si aprirà con un convegno sul presente e sul futuro dell’agricoltura per continuare con l’assaggio dei piatti preparati da alcuni ristoratori lucchesi con i prodotti di stagione. Tante le realtà del territorio coinvolte, dalla Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, al progetto Orto in Condotta di Slow Food, a cui sarà affidato lo spazio educativo, didattico e laboratoriale; dall’Isitituto agrario “Busdraghi”, prezioso alleato del mercato, luogo ricco di idee e progetti per lo sviluppo sostenibile del territorio, al Liceo artistico musicale “A.Passaglia” a cui sarà affidato, con la sua Orchestra Jazz, l’intrattenimento musicale.

Per l’amministrazione comunale il mercato contadino rappresenta un fiore all’occhiello, perché grazie alla collaborazione degli operatori e al supporto dell’istituto agrario, garantisce qualità e valorizzazione della terra.

L’evento, voluto dal Comune di Lucca e organizzato in collaborazione con le associazioni di categoria dei produttori agricoli e con Darwine&Food, è a ingresso gratuito (gratuite sono anche le degustazioni degli assaggi preparati per l’occasione).

Per info: eventi@nulldarwineandfood.com