Il Festival Puccini vola in Tunisia: 5 luglio inaugurazione del Festival di El Jem

VIAREGGIO – Prenderà il via il 5 luglio, per concludersi il 9 agosto, la 34ma edizione del Festival Internazionale di Musica Sinfonica El Jem, Tunisia, in programma presso l’anfiteatro romano di El Jem dichiarato nel 1979 Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Ad aprire questo importante appuntamento culturale, attrazione anche per molti turisti stranieri, venerdì 5 luglio l’Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago, diretta dal Maestro Alberto Veronesi, con il ”Galà Puccini” interpretato dagli artisti del Festival Puccini Giovanna Casolla, Amarilli Nizza, Ivana Canovic, Amadi Lagha .

L’evento, fortemente voluto dal Console Generale di Firenze Gualserio Zamperini per far conoscere il Festival Puccini in Tunisia è anche un tributo al Festival Puccini per aver dato avvio da Torre del Lago, dal palcoscenico di Puccini, alla carriera del tenore di origine tunisine Amadi Lagha, oggi protagonista applaudito su prestigiosi palcoscenici internazionali e che calcherà anche nel 2019 il Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del lago nel ruolo di Calaf. L’evento gode del sostegno e del patrocinio della Regione Toscana, del Ministero della Cultura di Tunisia, dell’Istituto Italiano di cultura di Tunisi, dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi ed supportato da aziende italiane e tunisine.

L’Ambasciatore di Tunisia in Italia ha confermato la sua presenza al Festival Puccini per la prima il prossimo 12 luglio che inaugura con la Fanciulla del west la 65.a edizione .