Il “Dopo di noi”: una tavola rotonda per interventi e risposte concrete alle famiglie di persone con disabilità

LUCCA – Fa tappa a Lucca la serie di incontri promossa a livello regionale da Cesvot, Coordinamento regionale DIPOI e Anffas Lucca. Sabato 9 novembre a partire dalle 9 all’auditorium Cappella Guinigi, nel complesso di San Francesco a Lucca, si svolgerà un incontro pubblico dedicato alla situazione del “Dopo di noi” nella Piana di Lucca. L’incontro fa parte di una serie di eventi raccolti sotto il titolo generale “Nuove prospettive per la disabilità – Parliamone in positivo”, promossa a livello regionale da Cesvot e dal Coordinamento regionale DIPOI a cui aderisce anche Anffas Lucca che in sede locale organizza questo appuntamento.

L’associazione infatti da oltre due anni sta promuovendo incontri con gli enti pubblici per sensibilizzare sulla situazione della Piana di Lucca che rispetto alle altre province della Toscana e anche ad altre zone della Usl Toscana Nord ovest evidenzia una carenza di strutture per il “dopo di noi” con gravi disagi per le tantissime famiglie che sempre più spesso si rivolgono alle associazioni come Anffas senza poter ricevere risposte sul futuro dei loro figli, in previsione del tempo in cui non avranno più accanto i genitori o i familiari.

A monte di questa carenza di strutture si evidenzia la mancanza di un’analisi della situazione che possa essere utilizzata per una programmazione pluriennale. La carenza di dati realistici e aggiornati scaturisce anche dalla difficoltà di avere sistemi coordinati di rilevazione e catalogazione della disabilità. L’incontro si propone quindi di stimolare enti pubblici, comuni e Aziende USL, cui la normativa delega la responsabilità della programmazione degli interventi socio-sanitari, a confrontarsi per risolvere queste criticità, utilizzando gli strumenti della programmazione condivisa e sfruttando l’esperienza e l’affidabilità che il Terzo settore mette a disposizione.

«Crediamo che questo incontro possa contribuire a richiamare l’attenzione sul tema e induca gli enti a pronunciarsi sui percorsi che intendano attivare a breve e medio termine per dare delle risposte concrete alle famiglie dei disabili, in particolare di quelle anziane, che sono angosciate sul futuro dei loro figli» -afferma il presidente di Anffas Lucca Gabriele Marchetti che aprirà la tavola rotonda illustrando la situazione del Dopo di Noi nella zona Piana di Lucca.

A seguire la dottoressa Vania Nottoli, ex presidente di Anffas e consigliera dell’associazione, parlerà dell’esperienza di Anffas Lucca che sul territorio lavora a favore dei disabili e delle loro famiglie da oltre 50 anni. La legge n°112/2016 sarà illustrata da Elena Ernesti, vicepresidente dell’Associazione LUCE mentre Laura Brizzi, coordinatrice dei servizi sociali dell’Azienda USL Toscana nord-ovest, parlerà del progetto di vita individuale. Uno sguardo generale sulla progettualità per il “dopo di noi” è affidato a Luigi Rossi, direttore della Zona Distretto Piana di Lucca dell’Azienda USL. Sono previsti inoltre interventi di Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, e Luca Menesini, sindaco di Capannori. L’incontro si concluderà intorno alle 13, dopo un tempo dedicato alla discussione.